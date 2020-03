Eesti koondis sai teada Rahvuste liiga vastased

Enne loosi:

UEFA Rahvuste liigas asuvad sel sügisel võistlustulle 55 meeste koondist. A-, B- ja C-liigades alustavad teekonda võrdselt 16 meeste A-koondist, D-liigas pallib seitse meeskonda. Eesti sai UEFA-lt 55 meeskonna seas 41. asetuse, mis tähendab, et meeskond saab C-liigas endale kaks vastast kõrgema asetusega loosigruppidest ning ühe alumisest loosigrupist. Välistatud on kohtumised Sloveenia, Leedu ja Luksemburgiga, kes on meiega samas loosigrupis.

Ühtki piirangut tänavusel loosimisel pole – sarnaselt Rahvuste liiga avahooajale on mitmed koondised, sealhulgas Eesti, toodud välja keerulisema ilmastiku kategoorias, aga ühes alagrupis võib mängida kuni kaks sellist koondist, mis tähendab, et konflikte loosimisel ei teki. Samuti on sportlik paremusjärjestus välistanud ka liigselt pikad reisid, mille kuhjumist tavapäraselt loosimisel soovitakse vältida. Lisaks on mitmed paarid, kelle kokku loosimist UEFA väldib (C-liiga puhul Armeenia ja Aserbaidžaan), tänavu erinevates liigades või samas loosigrupis.