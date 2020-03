Video ⟩ NBA mängija tegi kaks päeva enne haigestumist koroonaviiruse üle nalja

Täna öösel teatas NBA, et hooaeg on määramata ajaks peatatud, sest üks NBA mängija andis positiivse koroonaviiruse testi. Mõne aja pärast teatas ESPNi ajakirjanik ajakirjanik Adrian Wojnarowski, et tegu on 216 sentimeetrit pika Jazzi keskmängija Gobertiga.