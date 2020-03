Kriisiolukorrast hoolimata algab täna rohkem kui 1000 õpilasega võistlus

Käesoleval õppeaastal on osalejate arv rekordiline - kolme etapiga on osalenud juba 1150 õpilast 72 koolist. Võistlus toimub Eesti mõttespordi portaalis vint.ee ning on 100% internetipõhine - õpilased osalevad enda kooli arvutiklassist.