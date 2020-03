Inglismaa liiga päästeplaan: eraldatud laagrid ja MMi stiilis pealtvaatajateta mängud?

FOTO: Andrew Yates via www.imago-images.de/imago images/Sportimage/Scanpix

Maailmas on peaaegu kõik spordivõistlused pausile pandud. Inimene on teatavasti ajast aega alati lahendusi otsinud. Kui kusagil tõuseb tee püsti, tuleb otsida, kas saab ümber, kui üle ei saa. Just niisuguses suunas mõeldakse Inglismaal, kus tahetakse peagi taas hakata jalgpalli mängima.