Legendaarne Wimbledeoni tenniseturniir jääb tõenäoliselt ära

«Arvan, et võistlust on keeruline edasi lükata, sest see jookseks sisse muudele turniiridele, mis on praeguse seisuga kavas,» rääkis Murray BBC-le.

Endise esireketi Andy Murray vanem vend Jamie on Wimbledonis pääsenud korra meeste paarismängus finaali (2015) ning võitnud segapaarismängu aastail 2007 ja 2017. Kokku on Jamiel erinevate paarismängude suure slämmi tiitleid seitse.

Tennis on kogu Euroopas kuni 7. juunini peatatud, ühtegi saviliivaväljaku võistlust seni ei peeta. Murukattega Wimbledoni turniiri ärajäämise otsus avaldatakse suure tõenäosusega kolmapäeval. Korraldajad on juba varem välistanud võimaluse, et kahenädalane turniir, mis peaks toimuma 29. juunist 12 juulini, mängitakse erandkorras sisetingimustes.

Hooaja teine suure slämmi turniir, Prantsuse lahtised juba lükati kevadest septembri lõppu. See aga tähendab, et Wimbledonil palju manööverdamisruumi pole. US Open peaks algama juba augusti lõpus.

Väga pikkade traditsioonidega Wimbledoni esimene tenniseturniir peeti 1877. aastal, mullu toimus võistlus 133. korda. Eelmisel aastal jõudis Anett Kontaveit kolmandasse ja Kaia Kanepi neljandasse ringi.