Postimehe korvpalli-podcastis «Mängumehed» oli Kristo Saagel, Siim Raudlal ja Jarmo Jagomäel külas Eesti ainus korvpalliagent Marten Lombiots.

Saate esimeses pooles on luubi all möödunud nädala tähtsamad teemad. Kuidas mõjub FIBA otsus suvised saalikorvpalli noorteturniirid ära jätta? Milline on seis 3x3 maastikul? Kas Aivar Kuusmaa tööleasumine Audenteses oli üllatav? Kuidas mõjub palgakärbe Itaalias mänginud Eesti palluritele? Kas Moskva CSKA president Andrei Vatutin lihtsalt keerutab tolmu üles ja Nikola Milutinovi üheksa miljoni euro diil on ikkagi tehtud?

Seejärel piilume korvpalliturule läbi agendi Lombiotsa silmade. Kuidas ja miks ta üldse selle ametiga alustas? Kui paljudele Eesti mängijatele ta on juba abiks olnud? Mil viisil saab ja peaks agent pallureid aitama? Kui karm on võitlus koha eest päikese all? Kui suurt palka teenitakse välismaa nõrgemates klubides? Kuidas hoiab Kalev/Cramo nii mõnegi eestlase kodumaal? Vastuse saavad need, aga ka paljud teised põnevad teemad.

Kuulajaküsimuste rubriigis on luubi all nii kohtunikud, mängijad, treenerid kui ka ajakirjanikud. Muuhulgas selgub, kes on Saage lemmik õigusemõistja, kui ambitsioonikalt vaatab Raudla tulevikku ning milliste väljakutsetega peab Jagomägi oma töös rinda pistma. Nagu ikka on parematele küsijatele välja pandud auhinnad, nii et andkem tuld ka edaspidi!

PS. Multitalent Kristo Saage vedas koormat, rääkides samal ajal korvpallijutte. Kõik oli turvaline! Fotol on traktor, mis tassis Saage kohale veetud kaupa, ning mille heli võib episoodiliselt saates kuulda.