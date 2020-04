Euroliiga tipptreener: võistlus mängitakse lõpuni juulikuus ühes linnas

«Mulle tundub, et Euroliiga mängitakse ära juulikuuga. Loomulikult peetakse mängud 99-protsendilise tõenäosusega kinniste uste taga, sest eriti pidev reisimine on riskantne,» rääkis Ataman klubi fännidega peetud videosilla vahendusel.

«Euroliiga siht on viia kõik meeskonnad väikseima riskiga linna, pidada seal põhiturniiri kuus viimast vooru ja seejärel meistrit selgitav Final Eight. See näib mulle kõige tõenäolisem stsenaarium.

See linn nimetatakse maikuus ja arvan, et see pole Istanbul. Pakun, et see võiks olla üks linn Saksamaal, seal juba tehti ettevalmistusi Final Fouriks. Seal (Kölnis - toim) saaks ka Final Eighti läbi viia,» lisas Ataman.