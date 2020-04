Tenniselegend Rafael Nadal on segaduses: miks ei või me tennist mängida, kui paljud inimesed käivad tööl?

«See vastab tõele: ma ei mõista väga hästi, miks me ei või tennist mängida, kui paljud inimesed käivad tööl?» ütles Nadal Instagramis toimunud otseülekandes, millest võtsid osa ka tema kolleegid Roger Federer ja Andy Murray.

Nadal tõi välja, et tennises pole probleemi hoida harjutades turvalist vahet. «Samas saan aru, et praeguses olukorras on palju asju, mis pole loogilised. Reegleid tuleb austada ja järgida.»

Samuti mõistab 33-aastane suurmeister, et Hispaania valitsus mõtleb praegu asjadele, mis on selgelt olulisemad kui see, kes võib ja kes ei või treenida.