Norra suusakoondist võib tabada järjekordne tagasilöök

Rootsi meedia teatel on Olsson suurepärane määrdemees, kes on oma tsunftis väga kõrges hinnas. Norra koondisega on ta töötanud alates 2003. aasta maist, kuus aastat hiljem lisandus tiimiga tema vend Ulf.

Möödunud hooajal teenis rootslaste määrdetiim kriitikat nii omade kui ka konkurentide käest. Ehkki majanduskriis mõjutab neidki, mõeldakse uueks võistlusaastaks vangerduste peale.

Rootsi koondise mänedžer Daniel Fahraeus on Olssoniga juba ka ühendust võtnud ning määrdmees on huvitatud koju naasmisest. Tõsi, määrdepealiku ametikoht on täidetud, selle sai endale Petter Myhlback.