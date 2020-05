Margus Hunt leidis NFLis uue klubi

1966. aastal asutatud Saints on korra võitnud ka Super Bowli. Seda 2010. aastal, kui XLIV Super Bowli finaalis alistati just Colts 31:17. Tegemist on ainsa finaalmatšiga, kus Saints osalenud, seega saavad nad mõisa peale mängudes eputada 100-protsendilise võiduprotsendiga. Sama saavad teha veel ka New York Jets ja Tampa Bay Buccaneers.