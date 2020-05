Hea meel on tõdeda, et vaikselt-vaikselt on möödumas aeg, kus spordinälja kustutamiseks tuli sahtli põhjast välja otsida erinevaid retrovideoid või minna täiesti uut teed ehk e-spordi maailma. Sel laupäeval pääseb koroonatammi tagant Saksamaa jalgpalli kõrgliiga, kus jätkatakse 26. vooruga, millele pühendus ka Postimehe spordipodcast «Kehakultuur».

Postimehe spordiajakirjanikud Henry Lääne ja Karl Juhkami võtsid videosilla kaudu ühendust jalgpalližurnalisti Andres Mustaga, kes jälgib Bundesliga ja Saksamaa vutti kullipilguga.

Must selgitas, miks läheb Saksamaa kõrgliiga edasi. «Vutti ei taastata riigi meistri selgitamiseks, vaid selleks, et telerahad kätte saada. Muul põhjusel neid mänge ei peeta,» rääkis ta. Ehkki Saksamaa majandus on Euroopa üks tugevamaid, on ka sealsed kõrg- ja esiliigasse kuulunud tiimid saanud finantslöögi ning mõnda neist ähvardas isegi pankrot.

Bundesligale pühendatud «Kehakultuuris» jagus juttu umbes kolmveerand tunniks. Lisaks rahateemadele uurisid saatejuhid Mustalt muu hulgas, kas fännid pooldavad kõrgliiga naasmist ja kas praegu on õige aeg arutada Saksamaa vuti ühe kuulsaima reegli muutmist.