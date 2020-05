Saate esimeses pooles olid luubi all möödunud nädala tähtsamad teemad. Kuidas muudab eriolukorra lõppemine korvpallitegelaste elu? Millal algavad 3x3 turniirid Eestis ja välismaal? Millised on Kaspar Treieri võimalused jõuda Itaalia kõrgliigasse? Kas Euroliiga hooaja lõpetamine Leedus tundub reaalne? Millise mulje jättis E-liiga? Vastuse saavad need ja paljud teised põnevad teemad.