Esimene paljudest? Koroonaviirus teeb esimesi korrektuure ka järgmise hooaja talialade tiitlivõistluste seas

Nimelt andis Itaalia Olümpiakomitee esimees Giovanni Malago teada, et 2021. aasta veebruarisse planeeritud mäesuusatamise MM tuleb koorona tõttu lükata aasta võrra edasi.

«Itaalia talispordi föderatsiooni president Flavio Roda esitab esmaspäeval Rahvusvahelisele suusaliidule ettepaneku, lükata mäesuusatamise MM 2022. aasta märtsi,» sõnas Malago ning lisas, et otsusest on informeeritud ka riigi spordiministrit Vincenzo Spadaforat, kes samamoodi ettepanekut toetas.

Itaalia on maailmas üks enim koroonaviiruse poolt räsida saanud riike, saapamaal on viirushaigus diagnoositud 229 858 inimesel ning surmasid on veidi alla 33 000.