Käesoleval hooajal on selged kaheksa esimest etappi, mis on reeglite järgi vähim arv võistlusi, millega saab välja kuulutada tšempioni. Koroonakriisist tingituna ja viiruse võimaliku teise laine tõttu pole seega võimatu, et hooaeg lõpeb juba 6. septembril Itaalias Monzas.