Kui mõtleme alkoholi jumaldanud legendaarsetest jalgpalluritest, tulevad kohe pähe nimed George Best, Paul Gascoigne, Adriano, Christian Vieri. Ronaldo – see Brasiilia Ronaldo, mitte portugallane Cristiano – on meelde jäänud pigem geniaalsete esitustega, kuid joomine oli temagi nõrkus.