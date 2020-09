34-aastane Northug on seega ühest süüdistusest prii, ent jätkuvalt süüdistatakse teda lubatud piirkiiruse ületamises ja kokaiini omamises.

Politsei andis kolmapäeval pressivahendusel teada, et augustis tehtud esialgne positiivne narkotest osutus lõpuks negatiivseks. «Süljetest on üks meetodeid, mida kasutame narkojoobekahtluse selgitamiseks. See test annab vaid esmase vastuse ning kohtus seda tõendina kasutada ei saa.»