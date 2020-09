Gruusia koondis valmistub Tallinnas oktoobrikuiseks tähtsamaks mänguks

FOTO: Luka Stanzl/PIXSELL via www.imago-images.de/imago images/Pixsell/Scanpix

Eesti jalgpallikoondise homne Rahvuste liiga vastane Gruusia on Tallinnas kohal, peatreener Vladimir Weiss andis mõista, et teatud määral on nende jaoks tegemist üheks tähtsamaks heitluseks valmistumisega.