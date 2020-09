Vassiljev: vastased on kvaliteetsemad, meie mängijad peaksid pääsema välisklubidesse

Vassiljevi hinnangul oli täna peamine probleem asjaolus, et Eesti ei suutnud vastasele ohtlikuks saada. «Me ei suutnud olla ohtlikud. Gruusia kaitsjatel polnud päris puhkepäev, väravavahil aga küll. Vahepeal vajusime nii alla, et me ei jõudnudki ette joosta. Sellest tuli ka pallikaotusi. Teisel poolajal suutsime kahel kolmandikul tegutseda palliga julgemalt ja kvaliteetsemalt, kuid viimasel kolmandikul ei teinud õigeid otsuseid,» analüüsis Vassiljev.

Kapten soovib, et üha rohkem mehi liiguks tugevamatesse välisklubidesse, mis aitaks koondise taset tõsta. «Eesti liiga tasemelt on raske tõusta rahvuskoondise tasemele. Võimalikult paljud mängijad peavad pääsema välisklubisse. Kümme aastat tagasi oligi Eesti edu saladuseks asjaolu, et kõik mängisid välismaal. Loodetavasti liigume vaikselt sinnapoole. Ma väga loodan! Praegu on vastased meist natuke kvaliteetsemad, selle vastu me kahjuks hetkel ei saa.»