Oktoobri kolmandal päeval anti start tänavuse aasta teisele jalgratta suurtuurile Giro d'Italiale. Eestlastest on ainsana võistlustules 33-aastane Tanel Kangert (EF Pro Cycling), lõpetas suurtuuri 32. kohal.

Itaalia velotuuri viimasel päeval oli kavas 15,7 kilomeetrine temposõit, mille võitis Filippo Ganna (Ineos) ajaga 17 minutit ja 16 sekundit. Teisele kohale platseerus Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) ja kolmandaks jäi Ganna tiimikaaslane Rohan Dennis. Tanel Kangert (EF Education First) lõpetas viimase etapi 64. positsioonil.

Itaalia velotuuri eelviimase etapi võitis Tao Geoghegan Hart, kes edestas lõpuspurdiga Jai Hindley'd. Üldarvestuse Roosa liidrisärk rändas aga Hindley selga, kuid Geoghegan Hartil on temaga kirjas sama aeg!

Algselt oli täna Girol plaanis velotuuri pikim etapp, kus ratturitel tuli läbida koguni 258 km, kuid väga kehv ilm sundis korraldajatel tegema korrektuure. Nõnda jäi algsest distantsist alles ainult 124 km ning jalgratturid istusid suure osa ajast meeskonna bussides. See aitas kaitsta osalejate tervist.

Etapivõidu noppis jooksikute hulka kuulnud Josef Černý (CCC Team), kelle jaoks oli see karjääri esimeseks triumfiks suurtuuridel. Ta edestas 20 sekundiga teda jälitanud neljamehelist seltskonda. Peagrupp veeres üle finišijoone enam kui 10 minutit võitjast hiljem ning sellesse kuulus lisaks kõikidele favoriitidele ka eestlane Tanel Kangert.

Velotuuri üldliidrina jätkab portugallane Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), edestades hollandlast Wilco Keldermani (Team Sunweb) 17 sekundiga. Kolmas on austraallanne Jai Hindley (Team Sunweb), kes kaotab 2.58.

Üldarvestuses jätkab liidrina Quick-Stepi rattur Joao Almeida, kelle edu Wilco Keldermani ees (Team Sunweb) on 17 sekundit. Kangert loovutas neli positsiooni ning on 30. (+56.10).