«Kehakultuur» ⟩ Kui kaugele on Adamo valmis tiimikorraldustega minema?

Sardiinia ralli esikolmik – Dani Sordo (Hyundai), Thierry Neuville (Hyundai), Sebastien Ogier (Toyota) – mahtus kümne sekundi sisse, mistõttu ei saanud me vastust küsimusele, kui kaugele on Hyundai valmis tiimikorraldustega minema. See ei takistanud aga Postimehe taskuhäälingul «Kehakultuur» teema üle arutamist.