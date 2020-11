Ühtlasi oli kirjas öeldud, et et dopingukaristust kandva isikuga koostöö tegemise eest võib võistluskeeld osaks langeda ka sportlasele. Eesti Antidopingu juhatuse esimees Henn Vallimäe selgitab, miks.

«Doping pole ainult ainete tarvitamine või manustamine. See on dopingureeglite rikkumine. Sel aastal on meil olnud kümme rikkumist, millest kahel – Alaveri ja Andrus Veerpalu puhul – on teemaks olnud dopingutarvitamisele kallutamine.