Peatreeneri sõnul on jant Neymari vigastuse üle läinud suuremaks, kui asi väärt on. «Thiago sai Pariisis punase kaardi. Mulle ei meeldi selle ümber tekkinud sumin. Ta ründas palli. See oli ebaõnn, et Neymari jalg jäi tema tagumiku alla,» jätkas Garcia.