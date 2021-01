Tänavu viis MK-etappi võitnud norralanna paljastas oma edu saladuse

30-aastane Eckhoff tegi etapivõitude arvestuses otsa lahti 6. detsembril Kontiolahtis, kui võidutses 10 km jälitussõidus. Järgmised kaks esikohta noppis ta Hochfilzenis, kui oli parim nii sprindis kui ka jälitussõidus. Sama tembuga on ta sel nädalal hakkama saanud ka Oberhofis.

Mis on norralanna edu saladus? «Ma ju lubasin, et söön, magan ja seksin jõulupausi ajal. Ja seda ma ka tegin,» sõnas ta intervjuus Norra TV2-le ning lisas muiates: «Lisaks olen siis ka veidi treeninud.»