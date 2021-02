FIA tunnustas Eesti autospordi taustajõude

Samuti valis Eesti Autospordi Liit (EAL) Karin Julge aasta vabatahtlikuks. «Karin on Eesti autospordis asendamatu inimene,» ütles liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk. «Lugesin kokku – eelmisel aastal oli ta ametis 15 võistlusel. Ja mis eriti oluline, sära on tal alati silmis. Rahvusvaheline tunnustus on erakordne, eriti kui arvestada, et FIA võistlustel tegutseb tuhandeid vabatahtlikke.»