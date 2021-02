Nii Suumann kui Pedriks on saanud nautida edasiviivat kodust konkurentsi, Pedriks on saanud koos joosta Nazaroviga ja Suumann Verliniga. «Konkurents aitab, aga see oleneb ikka ka sellest, kas sa sellest tuleneva pingega hakkama saad. Enda puhul saan öelda, et tulen päris hästi toime, sest tegelikult koguaeg ju kuskil kuklas tiksub, et Kreete on kõrval ja iga minu väiksemgi eksimus maksab kohe kätte nii ajas kui kohas, siin ei halastata,» kinnitab Suumann.