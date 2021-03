Therese Johaug (vasakul) on Ebba Anderssoni sõnul homme alistatav. FOTO: ODD ANDERSEN/AFP

Therese Johaug on endiselt maailma parim naismurdmaasuusataja ning seda tõestas ka Oberstdorfi MMil sõidetud suusavahetusega sõit. Norralanna domineeris võistlust, kuid tema rootslannast konkurent Ebba Andersson tõdeb, et Johaugi ülekaal polnud tegelikult niivõrd suur ja järgmistel võistlustel on ta alistatav.