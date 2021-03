Klæbo lajatas FISile: mul on teist kõrini

«Minu hinnangul oli see otsus hullumeelne. Olen mees-mehe vastu sõitnud väga palju kordi. Ma tean, kuidas rajal tuleb käituda. Mul oli kõik kontrolli all, kuid ta lihtsalt surus mind rajalt välja. Tunnen, et ma ei teinud midagi valesti ja videod tõestavad seda. Olen sõnatu ja vihane. See on minu elu halvim päev,» lausus Klæbo videosalvestises, mille filmis endast neli tundi pärast võistlust.