Horvaatia MM-etapp tekitab Neuville'is elevust

Vaatamata sellele, et Neuville’i kõrval on sellest hooajast uus kaardilugeja Martijn Wydaeghe, lõpetas belglane hooaja esimesed etapid poodiumil. Nii Monte Carlos kui ka Lapimaal sai ta kirja kolmanda koha punktid.

Asfaldil alati tugev olnud Neuville sekkub poodiumikonkurentsi kindlasti ka Horvaatias. «Ootan asfaldirallisid alati põnevusega. Seekordne etapp on uus nii kõikidele sõitjatele kui ka tiimidele. Kellelegi pole nendelt katsetelt kogemusi. See on väljakutse, aga meile kõigile meeldib, kui pakutakse midagi uut,» sõnas Neuville.