Thierry Neuville saavutas vajaliku enesekindluse: oleme piisavalt kiired, et võidu peale sõita

Esimest korda MM-kalendrisse kuuluv Horvaatia asfaldiralli on uus kõigile. Kuigi homme sõidetakse teistikatse ja õige ralli algab reedel, siis sõitjate jaoks on viimased kaks päeva olnud äärmiselt töised. «Legendi koostamine oli paras väljakutse. Eile läks 12 tundi, täna 11 tundi. Mis ma oskan öelda? Katsed on väga väljakutsuvad, kuid igaüks neist on väga kaunis,» sõnas Neuville.

Belgia rallisõitja sõnul nägid nad kahe päeva jooksul rajaga tutvudes nii selget taevast kui paduvihma. Et Neuville stardib ralli avapäevale teiselt positsioonilt, ei pea tema ilma pärast nii palju muretsema. «Stardikoht pole mul üldse halb. Kui rada on märg, siis eelistaks olla esimene, aga üldiselt ei saa kurta,» lausus ta.

Küsimusele, milline on ralli võtmekatse, vastas Neuville: «Kõik katsed on võtmekatsed, aga mõned on eriti künklikud. Eriti laupäeval sõidetav 10. kiiruskatse. Siin rallil on väga palju lõikamiskohti. Kogu etapp on paras väljakutse.»