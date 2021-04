Avaseti kõigest 28 minutiga võitnud Fognini ei suutnud end teises setis seisul 4:4 enam talitseda. Kuna tal oli eelnevalt juba hoiatus all, saatis kohtunik ta teise rikkumise eest väljakult minema. Fognini ise väidab, et ei öelnud kohtunikule midagi, kuid sellegipoolest on tema jaoks turniir lõppenud.