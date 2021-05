Möödunud nädalavahetusel pani võidusõidumaailma kuninglik sari mootorid möirgama Portugalis. Et spordisõpru vormelimaailmaga paremini kursis hoida, pakub Postimees kuulamiseks eestikeelset taskuhäälingut «Corner 1», kus võeti GP pulkadeks lahti.

Portugalis triumfeeris F1-sarja üldliider Lewis Hamilton, kes peab Red Bulli esinumbri Max Verstappeniga haaravat duelli. Nende selja taga on aga vaat et sama palju säranud McLareni noor talent Lando Norris, kes on kahtlemata sõitnud end suurtiimide radarile.