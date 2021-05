Rahvusvahelistele alaliitudele tuge pakkunud FIFA tuulutas korralikult rahakotti

«Olen väga õnnelik, et FIFA sai abiks olla,» sõnas FIFA president Gianni Infantino. «See on ainulaadne näide spordimaalimas. See summa võeti meie reservfondist ja me ei kasutanud välistuge. Kuidas meil üldse selline reservfond sai tekkida? Viimastel aastatel oleme töötanud väga professionaalselt.»