Endine tippsõitja: Tänakul oli uskumatult ebaõnne, Hyundai tagaosa tuleb ehk tugevdada

WRC All Live'is eksperdirolli täitev Meeke tundis Tänakule südamest kaasa. «See oli nii õnnetu olukord, ta poleks saanud midagi teisiti teha. See on uskumatu. Ka mul on midagi sarnast varem juhtunud, see tekitab väga tühja tunde, sest midagi pole parata ega kedagi süüdistada. Õnn polnud Tänaku poolel, nagu ka Portugalis,» nentis põhjaiirlane.