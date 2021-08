Flora vastasteks Konverentsiliiga B-grupis loositi Genk (Belgia), Belgradi Partizan (Serbia) ja Famagusta Anorthosis (Küpros). Henn sai vastased teada tagasilennul Iirimaalt Tallinnasse. «Esimene emotsioon kui selle lennukis teada saime oli, et see on natuke selline vastik seltskond. Samas kindlasti on teatud olude kokkulangemisel võimalik loota punkte, miks mitte isegi unistada ka edasipääsust,» ütles Henn intervjuus Postimehele.