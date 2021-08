36-aastane Kanepi alustab täna enda karjääri 17. USA lahtiste meistrivõistlusi ning tegemist on selgelt tema edukaima slämmi turniiriga. Varasemalt on ta seal põhitabelis saanud 23 võitu 13 kaotuse kõrvale ning parimal juhul jõudnud kahel korral veerandfinaali. Viimane neist aastal 2017. Viimasel kahel hooajal on Kanepi laeks jäänud teine ring.