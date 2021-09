Kimi Räikkönen lõpetab karjääri: see polnud kerge otsus

«Nüüd ongi kõik. See on minu viimane hooaeg F1-sarjas. Tegin otsuse eelmisel talvel. See polnud kerge otsus, kuid selle hooaja järel on aeg uuteks asjadeks. Kuigi hooaeg veel käib, tahan tänada oma perekonda, kõiki minu tiime ning inimesi, kes on minu karjääriga seotud olnud. Eriti suure tänu võlgnen fännidele, kes on aastate jooksul mind toetanud. F1 võib minu jaoks küll lõppeda, ent elus on palju rohkematki, mida tahaksin kogeda ja nautida,» kirjutas Räikkönen Instagrami.