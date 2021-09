Eestil on vaja hädasti lisapunkti, kas tõenäolisem on hammustada Prantsusmaad või Saksamaad?

Ühe lisasilma näpistamiseks ei tule aga mitte võita üks, vaid kaks geimi, mistõttu on ülesanne raskemast-raskem. Emotsionaalne foon hammustamiseks on igatahes olemas, sest kuulus Oliver Venno-Renee Teppani kaheraudne süstis eile usku nii fännidesse kui ka mängijatesse. Ent mis meelt on meie võrkpalliinimesed?

«See punkt peab tulema Saksamaa vastu,» leidis viimased viis aastat Venemaa rannavõrkpallikoondise juures tegutsenud Rivo Vesik. «Prantsusmaa vastu pole meil lihtsalt varianti. Nähes seda, mida nad Slovakkia vastu tegid, siis nende tase on lihtsalt teine. Saksamaa on samuti ülitugev, kuid ma väga loodan, et meil õnnestub see kätte saada.»

Aastaid ise võrkpallikoondisesse kuulunud, ent tänavu perekondlikel põhjustel ennast taandanud Martti Juhkami nii optimistlik polnud. «Mina arvan, et isegi sellisest mängust [nagu Slovakkia vastu kolmes viimases geimis näitasime] jääb Saksamaa ja Prantsusmaa vastu puudu. Meie serv oli täna (eile - toim.) väga hea, kuid oleks palju loota, et Venno lööb igas mängus kuus ässa ega tee sealjuures ühtegi viga.»

Alaliidu president Hanno Pevkur viitas omapoolses vastuses, et kuigi ülesanne on raske, on kõik siiski võimalik. «Iga päev on uus päev ja iga vastane erinev. Reedel nägime suurhallis hoopis teistsugust Horvaatiat kui täna (laupäeval Läti vastu - toim.). Lätlased on aga üsna sarnased sellele, mis meie vastu näitasid.

See EM turniir tervikuna on näidanud, et iga päev on tõepoolest erinev. [Olümpiahõbe] Venemaa oli Hollandi vastu väga hädas, võites otsustava geimi alles 15:13. Enne olid nad saanud Türgilt koslepi. On näha, et kindlalt ennustatavaid tulemusi pole, kuid on selge, et siin grupis saavad otsustavaks hoopis kaks järgmist mängu ehk Slovakkia-Horvaatia ning Eesti-Horvaatia. Viis punkti võib grupist edasi viia, kuid jätta ka viimaseks,» lausus Pevkur.

Alagrupist edeneb kaheksandikfinaali neli paremat. Võrdsete punktide korral kõrvutatakse esmalt geimide ning seejärel juba punktide suhet.