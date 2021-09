Laskesuusaässad vennad Bød avaldasid kõik oma saladused ning tahavad panna inimesed nutma ja naerma

Teos kannab nime «Vennaskond» ning selle pani kirja ajakirjanik Lasse Lønnebotn. Raamatu kirjelduses seisab, et lapsepõlves võistlesid vennad kõiges. Polnud vahet, kas nad mängisid jalgpalli või tuli selgitada võitja ja kaotaja koolist koju jõudmises.

Kirjeldus jätkab: «Vanemad ei surunud neid ning neil polnud eeskujusid ega suuri unistusi kuldmedalitest. See kõik aga muutus tänu vanemale vennale Tarjeile ning noorem vend sai sellest motivatsiooni.

See on lugu Tarjei ja Johannese erakordsest ja teistsugusest teekonnast laskesuusatamise tippu. Nad on vennad ja parimad sõbrad, aga ka konkurendid.»