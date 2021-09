Haiglast pääsenud Eesti motomees võitis vigastuse kiuste koduse EM-etapi

Tänases külgvankrite esimeses sõidus said Varik/Kunnas (WSP Husqvarna, AYR Racing Team) küll hea stardi, kuid juba esimesel tõusul sai pool tosinat konkurenti neist mööda ning taas tuli eessõitjaid jälitama hakata. Lõpuks suutsid nad sellest sõidust koju tuua viienda koha. Kolmandast sõidust, kus enamuse võistlusmaast hoiti kolmandat kohta, said nad neljanda tulemuse. Etapi kokkuvõttes sai meie hetke kiireim ekipaaž taas neljanda koha ja selline on nende tulemus ka peale kahte etappi maailmameistrivõistluste üldarvestuses. «Mõned tiirud enne kolmanda sõidu lõppu mehaanik näitas, et mootor tossab, hea, et üldse lõpuni saime,» selgitas Varik, kelle pingutustele rahvas maruliselt kaasa elas. «Rada oli raskem kui eile, mina ei ole harjunud sellisel rajal sõitma,» tunnistas ta Belgia ja Hollandi sõitjate eelist.