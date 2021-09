Kalle Rovanperä nimetas Soome MM-rallil enda suurima konkurendi

«Ott Tänak on viimased kaks Soome rallit võitnud, tema surub siin kindlasti kõvasti,» ütles Rovanperä Rallit.fi-le.

Tänak triumfeeris Soome MM-etapil nii 2018. kui ka 2019. aastal, mil sõitis veel Toyotaga. Eelmisel aastal jäi ralli mäletatavasti ära. Kui võtta arvesse ka tänavu Lapimaal sõidetud MM-ralli, siis on Tänak põhjanaabrite koduõuel võitnud juba kolmel puhul järjest.

Veel tõstis Rovanperä esile Hyundai sõitjat Craig Breeni, kes jahib jätkuvalt karjääri esimest etapivõitu. Sel hooajal on tal ette näidata kaks poodiumikohta – nii Eesti kui ka Belgia MM-etapi lõpetas ta teisena.

«On selge, et Hyundai on leidnud kiiretel rallidel kiiruse. Craig Breen sõitis Eestis hästi, kuigi ta ei ole täiskohaga sõitja. Usun, et ta surub kõvasti ka siin,» ütles Rovanperä.