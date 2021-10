Fernando Alonso on FIA peale maruvihane: mina olen enamuse hooajast olnud idioot

Alonso arvates on mõned sõitjad reeglite ees võrdsemad kui teised. «Kui mina teen rajal midagi, siis on sellel teistsugune mõju, kui samamoodi käitub mõni teine sõitja,» sajatas Alonso.

Alpine sõitja elas oma nördimust elavalt välja. «Esimestel võistlustel olin mina alati see idioot, kellest tehti möödasõite väljaspool rajapiire. Mitte midagi ei võetud ette. Samamoodi mööduti minust Austria etapil, järgmise etapi eel ei tekitanud see mingeid küsimusi. Aga pärast Sotši võistlust tulid need teemad esile. See selgitab nii mõndagi,» ei süüdistanud hispaanlane otsesõnu kedagi.