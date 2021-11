Vormelitäht tuvastas probleemi, mis võib hakata paksu pahandust tekitama

Red Bulli tütarmeeskonna AlphaTauri F1 esisõitja Pierre Gasly andis teada, et uue hooaja vormelite puhul on sõitjate vaateväli oluliselt piiratud. See võib hakata võistluste käigus suuri probleeme tekitama.

Gasly rääkis peamiselt uuest disainelemendist, mis on paigutatud esimeste rehvide kaitsmiseks. Just simulaatoris ilmes, et need varjavad olulisi kohti sõitjate jaoks ning seetõttu muutub auto paigutamine rajale keerulisemaks.

the 2022 @f1 car but dress it in AlphaTauri livery 🤤 pic.twitter.com/zOPKlcSWSR — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 16, 2021

«Need elemendid varjavad vaadet vormelikere ja rehvide vahel. Kui siseneda kurvi, siis on palju raskem vormelit ringrajale korrektselt paigutada,» sõnas prantslane väljaandele Motorsport.

«Nähtavus halveneb ja see pole kunagi tore. Ent sellega tuleb lihtsalt elada.»