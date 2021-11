Wildcatsi peatreener tõstis esile ühte Kriisa erilist omadust

«Kerr mängis suurepäraselt. Olen teda kogu aeg usaldanud. Usun, et tal tuleb hea hooaeg ja temast saab liiga üks parimaid mängujuhte. Ta aitab meil end käima saada ja on lisaks heale ründajale ka väga hea kaitsja. Tunnen end väga hästi, kui ta väljakul on,» ütles Lloyd pressikonverentsil.

Konkreetselt kaitsemängust rääkides mainis peatreener Kriisa head jalgade tööd ja sitkust. «Tal on hea omadus meelitada ründevigu. Tundub, nagu 80-90 protsenti olukordadest vilistatakse tema vastu ründajale viga. Ja minu arust need ongi ründevead. Panime ta mängu alguses katma vastaste parimat mängijat ja ta sai suurepäraselt hakkama,» jätkas Lloyd.

Küsimusele, keda Kriisa profimängijatest meenutab, vastas peatreener: «Lihtne oleks öelda T. J. McConnell ja Kevin Pangos. Nad mängivad sitkelt. Tal on T.J julgus ja Pangose vise. Loodetavasti jätkab ta arenemist ja jõuab nende mängijate tasemele ka sööduoskustes ja mängutunnetuses. Arvan, et ta on sellele lähedal,» rääkis Lloyd.