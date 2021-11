OTSEÜLEKANNE 05.12 ⟩ Kotsari ja Hamburgi õlul on kindel favoriidikoorem

Eestlane vigastas õlga 10. novembri EuroCup'i mängus Panevežyse Lietkabelise vastu, kuid Hamburg andis veidi hiljem teada, et Kotsari trauma pole midagi üleliia tõsist. Tsentri senised keskmised näitajad Bundesligas on 12 punkti ja 6,3 lauapalli ehk Kotsar kuulub jätkuvalt liiga paremate keskmängijate sekka.

Kuigi võiduseeria lõppes, on põhjust loota, et Braunschweigi vastu suudetakse sellele teele naasta. Nimelt on Hamburgi järgmine vastane liigas 18 võistkonna konkurentsis alles 16. kohal, olles võitnud kaks ja kaotanud kuus kohtumist. Hamburg on viie võidu ja kolme kaotusega seitsmes.