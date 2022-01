Mäkineni vägikaikavedu politseiga jõudis kohtusse, maailmameistrit ähvardab vanglakaristus

2019. aasta lõpus jäi toona Toyota rallitiimi pealiku kohuseid täitnud Mäkinen Soomes vahele kiiruseületamisega, kui kihutas 100 km/h piirkiirusega alas 149 km/h. Dokumentide järgi sõnas ta toona, et teenib ühes kuus umbes 10 000 eurot. Tuludeklaratsioon rääkis aga muud juttu ning tuli välja, et ta teenib kuus keskelt läbi 62 033 eurot.

Et rahakaristus on seotud palgaga, on Soomel ette näidata mitu juhtumit, kus inimesed peavad väikeste rikkumiste eest maksma pealtnäha absurdset hinda. Nii võib juhtuda, et piirkiirust 20 km/h ületanud rahakas ärimees võib saada trahvi koguni 100 000 eurot.