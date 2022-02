Ogier osaleb Le Mansi 24 tunni sõidul, kuid mitte ihaldatud masina roolis

Möödunud aasta lõpus testis Ogier Toyota hüperautot, kuid Jaapani autotootja teda veel MM-sarjas selle masina rooli ei lase. Nüüd on selgunud, et Ogier võistleb MM-sarjas Richard Mille Racingu nimelises võistkonnas ja teeb kaasa LMP2-klassis, mis on aste madalam hüperautodest.

«Seni olen keskendunud oma rallikarjäärile, kuid ma olen kaua mõelnud, et kestvussõit oleks hea väljakutse. LMP2 on fantastiline kategooria ja parim viis kestvussõidu tippu jõudmiseks,» rääkis Ogier Dirtfishile.

«Mõistagi olen ma veel algaja, aga kavatsen ennast nautida ja vaadata, mis on võimalik ning kui kaugel ma parimatest olen. See saab olema põnev seiklus, aga saan aru, et pean palju õppima ja kogemusi hankima. Ma olen alati rallis hästi kohanenud ja loodan, et see on tõsi ka ringradadel,» jätkas prantslane.