Ukraina sportlased mõistsid agressori hukka: Venemaa ja Valgevene, lõpetage! Elukas, sure juba ära!

«Ärkasin täna hommikul kell kuus, sest Kiievis toimus tulistamine. Mul pole sõnu, kardan väga ja palvetan oma perekonna ja riigi eest. Venemaa alustas pommitamist, sõda on alanud. Veel hiljuti ma ei uskunud, et see võiks juhtuda. Miks? Miks rikkuda inimeste elusid? Venemaa ja Valgevene, lõpetage! Tahame rahu, tahame elada!» kirjutas 21-aastane Bilodid Instagramis.