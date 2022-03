Eesti kurlingu segapaar sai kodusel MK-etapil teise koha

«Finaalis tegime mõne üsna saatusliku vea, kuid ülejäänud turniiriga oleme harul. See oli väga hea ettevalmistus Eesti meistrivõistlusteks. Usun, et tänu sellele nädalavahetusele saab Eesti meistrivõistluste tase olema kõrgem. Oleme Mariega valmis, et mängida seal tipptasemel kurlingut,» sõnas Lill.