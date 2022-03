MM-pileti kindlustanud Kaldvee ja Lill krooniti kuuendat korda Eesti meistriks

Mõlemad kurlingumängijad tunnistasid, et tiitli kaitsmine on läinud iga aastaga raskemaks, kuna Eesti kurlingupaaride tase on kasvanud. «Meie poolt on võiduks vaja stabiilselt head mängu, kuna vastased on aastatega paremaks saanud ja järgi jõudnud,» ütles Lill, kelle sõnul oli tänavuse EVMi tase varasemast kōrgem. «Mängisime ka ise palju paremini kui eelmistel aastatel. Koostöö treeneri Derek Browniga aitas meid ja meie konkurente väga palju. Kahe viimase nädala jooksul on kõik võistkonnad edasi arenenud,» lisas Lill.