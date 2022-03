Nutikas Ferrari vedas ühe sõnumiga Red Bulli ninapidi

Leclerc pidi lõpuks tunnistama teise Red Bulli sõitja ehk Verstappeni paremust. Ta tunnistas, et nendevaheline võitlus meeldis talle, kuid pettumust valmistas, et Red Bull domineeris sirgekiirusega. «Kuigi ma olen pettunud, et kaotasin võidu nii hilja, on tunne hea, et suudame taas võitude nimel võidelda,» tunnistas monacolane, et edusammud eelmiste hooaegadega on märgatavad.